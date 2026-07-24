Convento de San San Diego, fundado en 1608, cumple 50 años como sede de Unibac

Dos hechos de especial significado institucional para Unibac coinciden en 2026: Los 50 años de tener como sede al Convento de San Diego, y los 25 años de la declaratoria de este histórico edificio como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

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El Convento de San Diego es mucho más que la sede de Unibac: es memoria viva de Cartagena de Indias. Fundado en 1608, sus muros coloniales han atravesado más de cuatro siglos de historia, y el tiempo lo convirtió en un aliado de la cultura: en una salvaguarda de la historia, de las artes y de los sueños de cada estudiante que construye su futuro, día a día, entre sus piedras centenarias.

Desde finales de 1976, hace 50 años, es el hogar de Bellas Artes (hoy Unibac). Sin embargo, este hermoso edificio colonial no estaba incluido en la lista de bienes Monumento Nacional. Por ello, con el liderazgo de la Rectora Sacra Náder David, se emprende el trámite y hace 25 años, mediante Resolución 1121 de 23 de julio de 2001 del Ministerio de Cultura, es declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional: Patrimonio de todos los colombianos, para siempre.

En la conmemoración de estas dos efemérides, Unibac ha desarrollado una agenda académica que incluyó la instalación de cinco placas de mármol con la síntesis de la historia del Convento de San Diego, ubicadas en el corredor de acceso al edificio, así como el VIII Encuentro de Historiadores con el conversatorio “Nuestra casa, nuestra historia: 50 años en el convento de San Diego”.

Sin el conocimiento de lo que ha pasado en nuestra historia, las futuras generaciones emprenderían sus caminos a tientas y a ciegas; por tanto, conocer nuestra historia nos permite crear un futuro brillante.