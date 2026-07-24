En El Paraguay, jornada de Gobierno al Barrio superó las 1.200 atenciones

Las calles del barrio El Paraguay se llenaron de vida este viernes con la llegada de Gobierno al Barrio, una jornada que dejó 1.283 atenciones y que convirtió los trámites y la distancia institucional en cercanía, atención y soluciones para sus habitantes.

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Niños, jóvenes y adultos se beneficiaron de servicios y oportunidades gestionados en un solo lugar, en una iniciativa liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES)- Pedro Romero, desde el programa de Fortalecimiento Institucional y la articulación de aliados tanto distritales como privados.

En el área de la salud, la oferta fue amplia: medicina general, odontología, pruebas rápidas de VIH, prevención de enfermedades crónicas, vacunación antirrábica en caninos y felinos, de la mano de entidades como la ESE Hospital Local, Dadis y otros aliados.

Durante la jornada, los residentes del barrio y de sectores vecinos tuvieron acceso a orientación y atención en los diez frentes que componen el PES - Pedro Romero: identificación, salud, educación, dinámica familiar, acceso a la justicia, habitabilidad, seguridad alimentaria, ingreso y trabajo, bancarización y fortalecimiento institucional.

“Agradecida con esta grandiosa actividad que ha realizado la Alcaldía. Hay más de 40 servicios y la atención ha sido óptima. La gente está muy contenta porque tenemos muchas necesidades y hoy están siendo atendidas”, resaltó la asistente Sandra Barrios.

Asimismo, la Secretaría de Participación Ciudadana hizo entrega de zapatos en el marco del Día Nacional del Cuidador, en reconocimiento a quienes dedican su tiempo, esfuerzo y compromiso al bienestar de otras personas.

La jornada también reunió a un buen número de entidades públicas y educativas que llegaron con su oferta institucional completa: Apoyo Logístico, Registraduría, Distriseguridad, Gestión de Riesgo, Sisbén, Renta Ciudadana, Agencia de Empleo de Comfamiliar, Escuela de Gobierno, Secretaría del Interior, Universidad del Sinú, IPCC, Centro Intégrate, Coorvivienda, IDER, Carl Ros, Instituto Comunal, entre otras.