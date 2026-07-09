México anuncia acciones penales en Estados Unidos por muerte de migrantes

La cancillería mexicana confirmó la presentación de denuncias ante el Departamento de Justicia por la muerte de mexicanos bajo custodia de la autoridad migratoria. (Foto: Nick Ut/Getty Images) / Nick Ut

México anunció que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes nacionales bajo custodia o en operativos de las autoridades de ese país.

Un total de 17 mexicanos murieron en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o en redadas de esta entidad desde que Donald Trump volvió al poder en enero de 2025.

El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, de 52 años, a quien un agente de ICE disparó cuando el mexicano estaba en el interior de su camioneta en Houston. La institución aseguró en un comunicado que Salgado “utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar” a un agente que accionó el arma “en defensa propia”.

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Por cada una de estas muertes, México presentó notas diplomáticas de protesta.

“Vamos a mantener la relación diplomática”, aseguró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la fiscalía federal de los Estados Unidos” contra “quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios y en los otros casos por violación a los derechos humanos”, añadió la mandataria.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que no podemos es ser omisos”.

México emprenderá igualmente “acciones civiles” contra las empresas que operan los centros de detención del ICE y exigirá al alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas “la protección” de sus nacionales en esas instalaciones.

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No está claro el alcance de estas acciones. La cancillería pidió el apoyo de la Fiscalía General de México.

El gobierno colaboró en una demanda en Estados Unidos presentada en enero por oenegés sobre las condiciones de detención.

Lo hizo bajo la figura jurídica “amicus curiae”, para contribuir con información o argumentos a un proceso sin formar parte de él.

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