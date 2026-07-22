Así funcionará el nuevo Consulado de Colombia en Madrid

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En entrevista con Caracol Radio, el cónsul de Colombia en Madrid, Javier Higuera, compartió detalles sobre la nueva sede consular en la capital española.

Desde esta semana, los colombianos residentes en Madrid contarán con una sede que será tres veces más grande que la anterior y ofrecerá un modelo de atención mejorado que no solamente mejorará la realización de trámites, sino que acompañará a la comunidad migrante.

Higuera que destacó que el cambio representa una transformación en la forma en que el Estado colombiano presta sus servicios en el exterior: “Cambia todo, ahora vamos a tener un consulado del siglo XXI”, afirmó el diplomático.

También explicó que la evolución de los flujos migratorios y el crecimiento de la comunidad colombiana en el exterior han obligado a replantear el papel de los consulados, pues estos ya no pueden limitarse solamente a la expedición de documentos.

“Ya no somos solamente un consulado de trámites, sino que tenemos una responsabilidad y una función integral”, señaló Higuera.

¿Qué servicios ofrece el nuevo Consulado de Colombia en Madrid?

La nueva sede consular en Madrid contará con espacios destinados a diferentes áreas de atención especializada como:

Asistencia jurídica.

Atención social.

Atención psicológica.

Apoyo a víctimas.

Atención a casos de trata de personas.

Espacios para el trabajo comunitario.

Coordinación con entidades locales.

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