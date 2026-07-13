El colombiano que brilló en los Emmy con cinco galardones

En una conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Juan Francisco compartió la emoción de este reconocimiento y aseguró que uno de sus mayores sueños es llevar sus proyectos a la industria audiovisual colombiana.

Actualmente reside en Estados Unidos, donde desarrolla su carrera profesional. Esta no era su primera nominación a los Emmy: durante su primer año en Univision obtuvo su primer galardón y hoy hace parte de Telemundo Las Vegas, una de las principales cadenas de televisión en español en Norteamérica.

El periodista explicó que existe una gran diferencia entre la televisión que se realiza en Estados Unidos y la de Colombia, pues gran parte de la producción informativa está enfocada en las noticias locales de cada estado y ciudad. Además, destacó que los Emmy reconocen múltiples categorías, entre ellas noticias, series y producciones audiovisuales, consolidándose como uno de los premios más importantes de la industria.

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Antes de su llegada a Estados Unidos, Juan Francisco trabajó como realizador independiente en Colombia, una etapa que recuerda con gratitud porque le permitió crecer tanto en el ámbito profesional como en el personal. Sin embargo, asegura que su sueño de llegar a la gran pantalla sigue intacto y continúa preparándose como periodista y realizador audiovisual para lograrlo.

Juan Francisco confesó que para él ya era un triunfo estar nominado y que esperaba ganar, al menos, un premio, así que haber obtenido cinco estatuillas y compartir ese momento con su familia convirtió la experiencia en un recuerdo inolvidable que, asegura, reafirma que los sueños pueden hacerse realidad.

Finalmente, el periodista resaltó que el éxito llega cuando el trabajo se hace con pasión y desde el corazón. Además, no descarta regresar a Colombia para aportar su experiencia a la industria audiovisual y cumplir otro de sus grandes objetivos: contribuir al crecimiento del cine colombiano.