Festival del Amasijo en Fómeque: tradición y gastronomía en Cundinamarca

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, el alcalde de Fómeque, Esneider Acosta, explicó que el festival nació con el propósito de preservar las recetas tradicionales y destacar el papel de los hornos de leña, protagonistas en la preparación de panes, arepas y otros amasijos típicos de la región.

Además de la muestra gastronómica, la programación incluye una feria de café con la participación de más de 20 emprendimientos cafeteros, presentaciones de música y danza folclórica, una muestra de artesanías con más de 60 proyectos emergentes y la presencia de invitados internacionales de México y Ecuador.

En esta tercera edición también se elegirá el mejor amasijo del festival. Como parte de la celebración, en el parque principal de Fómeque se instalarán diez hornos de barro, cada uno representando a uno de los municipios participantes, en una apuesta por mantener vivas las tradiciones culinarias de Cundinamarca.