Alcaldesa de Tunja niega irregularidades por cambios en SECOP II y afirma que fueron ajustes

La Alcaldía de Tunja asegura que los cambios registrados en SECOP II hacen parte de los procedimientos administrativos.

Tunja

Luego de que la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán, advirtiera sobre presuntas modificaciones en la plataforma SECOP II relacionadas con la firma digital y los flujos de aprobación de los procesos contractuales, la alcaldesa encargada María Paula Jiménez respondió a los cuestionamientos y aseguró que los cambios obedecen a procedimientos administrativos normales y que no existe ninguna irregularidad.

La mandataria explicó que, en su calidad de alcaldesa y ordenadora del gasto del municipio, cuenta con las facultades para realizar modificaciones en los flujos de la plataforma cuando estas sean necesarias para el desarrollo de los procesos contractuales.

"Como alcaldesa mayor de la ciudad de Tunja soy la ordenadora del gasto y, por lo tanto, cuento con todos los permisos en la plataforma SECOP II. Es una plataforma transaccional que muestra la información en tiempo real y cualquier ciudadano puede acceder a ella para consultar los procesos contractuales", afirmó.

Frente a las modificaciones que, según Acevedo Galán, quedaron registradas el pasado 6 de julio, Jiménez indicó que desconoce el motivo de las denuncias y reiteró que no existe ninguna actuación fuera de la ley.

“No hay ninguna actividad irregular o que esté fuera de los parámetros legales. Como ordenadora del gasto estoy facultada para realizar los cambios que sean pertinentes dentro de los flujos de SECOP II para adelantar los procesos contractuales", sostuvo.

La alcaldesa también explicó que los ajustes realizados corresponden únicamente a cambios en los responsables de aprobar determinados procedimientos dentro de la plataforma, debido a la salida de algunos funcionarios o contratistas y a la reasignación de funciones dentro de la administración municipal.

“Los cambios internos obedecen simplemente a modificaciones de nombres o de responsables de aprobación. Algunos funcionarios ya no hacen parte de la administración y otros continúan, pero ya no tendrán esa función. En cuestiones monetarias no se tocó absolutamente nada“, enfatizó.

Asimismo, recordó que el manejo de los recursos públicos y del presupuesto no depende de esos cambios en la plataforma, sino que está respaldado por el Departamento Administrativo de Hacienda Pública, la Unidad de Presupuesto y los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.

“Las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos se toman conforme a los indicadores y metas del Plan de Desarrollo. Los recursos solo se destinan a actividades y objetos contractuales que permitan cumplir esos compromisos", agregó.

La mandataria invitó a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas que se realizará el próximo 24 de julio, a las 2:00 de la tarde, en el Teatro Bicentenario, donde se presentarán los avances del primer semestre de 2026 y el estado en que será entregada la administración municipal al próximo alcalde o alcaldesa.