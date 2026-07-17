Este será el recorrido del tradicional desfile del 20 de julio en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La administración departamental informó que todo estaría dispuesto para la conmemoración del 20 de julio en la ciudad de Montería, donde cientos de hombres y mujeres de la Fuerza Pública se tomarían las principales calles de la capital de Córdoba.

“La jornada empezará a las 8:00 de la mañana con una eucaristía en la Catedral San Jerónimo de Montería. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se dará inicio al desfile que se tomará la Avenida Primera desde la calle 21 hasta la Plaza Cultural del Sinú. Durante el recorrido, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional exhibirán sus capacidades operativas y rendirán tributo a esta fecha importante que conmemora la independencia del país”, informó la Gobernación de Córdoba.

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Asimismo, indicó que “como antesala a esta conmemoración, la Gobernación de Córdoba extiende la invitación a la ciudadanía, para que se vincule este viernes, 17 de julio, a partir de las 5:00 p.m., a las activaciones especiales que se tomarán de manera simultánea los centros comerciales Nuestro y Alamedas”.

“En estos espacios, que fueron propiciados por la administración departamental en articulación con la Fuerza Pública y la Alcaldía de Montería, los asistentes podrán disfrutar de muestras tácticas, presentaciones de bandas de paz y actividades interactivas pensadas para la integración de todas las familias”, agregó.