Este será el recorrido del tradicional desfile del 20 de julio en la ciudad de Montería
La jornada empezaría a las 8:00 a.m. con una eucaristía en la Catedral San Jerónimo de Montería
Montería
La administración departamental informó que todo estaría dispuesto para la conmemoración del 20 de julio en la ciudad de Montería, donde cientos de hombres y mujeres de la Fuerza Pública se tomarían las principales calles de la capital de Córdoba.
“La jornada empezará a las 8:00 de la mañana con una eucaristía en la Catedral San Jerónimo de Montería. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se dará inicio al desfile que se tomará la Avenida Primera desde la calle 21 hasta la Plaza Cultural del Sinú. Durante el recorrido, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional exhibirán sus capacidades operativas y rendirán tributo a esta fecha importante que conmemora la independencia del país”, informó la Gobernación de Córdoba.
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Asimismo, indicó que “como antesala a esta conmemoración, la Gobernación de Córdoba extiende la invitación a la ciudadanía, para que se vincule este viernes, 17 de julio, a partir de las 5:00 p.m., a las activaciones especiales que se tomarán de manera simultánea los centros comerciales Nuestro y Alamedas”.
“En estos espacios, que fueron propiciados por la administración departamental en articulación con la Fuerza Pública y la Alcaldía de Montería, los asistentes podrán disfrutar de muestras tácticas, presentaciones de bandas de paz y actividades interactivas pensadas para la integración de todas las familias”, agregó.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...