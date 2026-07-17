Campaña “Navegando al Corazón del Magdalena 2026” de la Armada recorrió poblaciones de Bolívar

Con un balance histórico y un impacto social sin precedentes en las comunidades más alejadas del Caribe colombiano, la Armada de Colombia culminó con éxito la campaña “Navegando al Corazón del Magdalena 2026”.

Durante tres semanas de intensas navegaciones por el río Magdalena en los departamentos de Bolívar, Cesar y Santander, más de 120 voluntarios de organizaciones sin ánimo de lucro y funcionarios del sector público y privado, unieron voluntades para transformar vidas, llevando no sólo asistencia humanitaria y recreación, sino también salud y acercamiento de la oferta estatal a miles de familias.

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La campaña de “Navegando al Corazón del Magdalena 2026”, recorrió 1.600 kilómetros de este importante afluente a bordo del buque de Desembarco Anfibio ARC “Golfo de Morrsoquillo”, donde las sonrisas y miradas llenas de gratitud fueron el reflejo de la labor llevada a cabo en cada una de las nueve jornadas desarrolladas, donde las brigadas de salud en territorios de difícil acceso fueron pilar fundamental en cada municipio y corregimiento visitado, permitiendo que miles de habitantes recibieran consultas de calidad y especializadas, así como los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus afecciones.

Algunas de los servicios prestados consistieron en atención en medicina general y especializada, prevención de enfermedades, vacunación, odontología, audiometría, psicología, fonoaudiología, fisioterapia y nutrición infantil, además de la entrega de donaciones de más de 30 toneladas de alimentos, 9 mil prendas de vestir, cinco mil bebidas hidratantes, 500 kits educativos, 20 cama cunas y tres unidades móviles que prestaron servicios especializados dirigidos a las mujeres y entretenimiento para los niños.

Este inmenso despliegue de salud y apoyo humanitario fue posible gracias al compromiso de la Fuerza Naval del Caribe, las Gobernaciones de Bolívar, César y Santander, así como de los Oficiales Profesionales de la Reserva Naval y aliados estratégicos.

Así fue el recorrido

La travesía inició en el departamento de Bolívar, siendo el corregimiento de Yatí, en Magangué la primera parada y el punto de partida de este recorrido, lugar donde se beneficiaron más de dos mil personas con ayudas y servicios que marcaron el rumbo de la campaña. Posteriormente, el buque arribó a San José de las Martas, marcando la primera vez en la historia que la Armada de Colombia llegaba a este corregimiento bolivarense; una pequeña población, cuyas calles de arena y piedra hoy no significan olvido, sino el inicio de un nuevo renacer para su pueblo, donde se beneficiaron más de 1.500 personas.

La campaña consolidó su impacto social en el municipio de El Peñón, donde llegaron cerca de dos mil personas de los caseríos y veredas cercanos; allí, desde el corregimiento de Chapetona, la señora Amir Yaberia Rosa, expresó con emoción su agradecimiento por esta gran labor de gran beneficio. El recorrido por el departamento de Bolívar completó su primera fase en el municipio de Río Viejo, un punto de encuentro clave de la travesía fluvial donde 2.200 personas acudieron masivamente a recibir la oferta estatal y de salud.

Posteriormente el turno fue para el departamento del César, allí en el municipio de La Gloria, fueron beneficiadas 2.300 personas. La ruta continuó en Gamarra, hasta donde llegó por primera vez la Ruta 90 de Cine Colombia, favoreciendo a 2.100 de sus habitantes; En esta parada, la joven Jeidi Saret Piña, expresó su inmensa gratitud por haber llegado hasta su municipio, un sentir respaldado por Yuliza Cantillo, Secretaria de Salud local, quien destacó la importancia del desarrollo de este tipo de jornadas.

Navegar por el río Magdalena a bordo del buque de Desembarco Anfibio ARC “Golfo de Morrosquillo” permitió también llegar a zonas del departamento de Santander, como los corregimientos de El Guayabo y Vijagual. Sus comunidades facilitaron el trabajo interinstitucional de los voluntarios junto a la Gobernación y las Juntas de Acción Comunal, logrando contribuir al desarrollo de 1.500 personas especialmente de los campesinos y productores locales a través de la entrega de árboles frutales y jornadas de capacitación. Esta campaña también permitió desarrollar jornadas de vacunación para caninos y felinos, así como siembras de árboles nativos.

Finalmente, el retorno al departamento de Bolívar condujo la campaña a su último puerto en Cantagallo, donde se beneficiaron 1.300 personas.

La campaña “Navegando al Corazón del Magdalena 2026” a través de la articulación interinstitucional logró durante 22 días aportar al desarrollo integral de las poblaciones asentadas en este afluente a lo largo de toda su travesía, uniendo voluntades y dejando una semilla de progreso en cada rincón del Caribe colombiano.