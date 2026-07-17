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17 jul 2026 Actualizado 12:10

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Internacional

Guardianes de la Revolución de Irán atacaron una base de Estados Unidos en Catar

Esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes afirmó que llevó a cabo estas acciones para “castigar al agresor”, en referencia a los recientes ataques estadounidenses en Irán.

Guardianes de la Revolución de Irán atacaron una base de Estados Unidos en Catar

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Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes haber apuntado a sistemas de radar y aviones militares estadounidenses en Catar para “castigar al agresor”, en represalia por bombardeos nocturnos contra Irán.

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

“Como parte de las operaciones de represalia llevadas a cabo anoche, los valientes combatientes de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución (...) lanzaron un ataque fuerte y por sorpresa contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, para castigar al agresor y al ejército estadounidense que mata a niños”, declararon los Guardianes en un comunicado.

Antes este ejército ideológico de la república islámica afirmó haber alcanzado con drones y misiles varios aviones militares estadounidenses estacionados en Jordania, también en represalia por los ataques de Washington.

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