Ataques de EEUU dejan 38 muertos y más de 400 heridos desde el 22 de junio en Irán, según autoridad

Nabatieh, Líbano - Vista de los habitantes volviendo a sus hogares después de los bombandeos causados por Israel el 15 de junio de 2026 (Cortesía: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Ministerio de Salud iraní afirmó este viernes que 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses en Irán desde el 22 de junio.

Los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques a varios barcos en el Golfo, atribuidos a Irán.

Estos ataques no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y minan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra la república islámica.

El viernes “el número de heridos durante los ataques estadounidenses ha superado los 400, y 38 compatriotas han muerto como mártires”, precisó Hosein Kermanpur, portavoz del ministerio de Salud iraní, en X. Tres mujeres y un menor figuran entre las víctimas mortales, añadió.

Previamente, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes haber bombardeado radares de Estados Unidos en Omán, en la orilla sur del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el ejército ideológico de la república Islámica precisó que sus fuerzas han “apuntado y destruido el radar de vigilancia marítima en la región de Salamat y el radar de vigilancia aérea estadounidense ubicado en la región de Ghanam en Omán”.

Afirman haberlo hecho en represalia por los bombardeos estadounidenses.

Según la televisión estatal, los Guardianes de la Revolución también han atacado la base militar de Al Tanf, en el sureste de Siria.

Las fuerzas kurdas en Irak afirmaron que la coalición liderada por Estados Unidos interceptó el viernes ocho drones sobre Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, el segundo incidente de este tipo esta semana. No dieron cuenta de víctimas ni daños.

Pakistán, país mediador entre los beligerantes, y China llamaron este viernes a Irán y a Estados Unidos a detener los combates y reanudar las negociaciones.

Los cancilleres chino y pakistaní, Wang Yi e Ishaq Dar, quienes se reunieron en Shanghái, “expresaron conjuntamente su preocupación por el deterioro de la situación actual” e instaron a las partes “a cesar inmediatamente las hostilidades” y “reanudar el diálogo”, precisa el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado.