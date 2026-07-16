Inpec toma medidas tras alerta de concejal de Medellín de un posible plan de fuga en Itagüí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció un paquete de medidas extraordinarias para reforzar la seguridad en la cárcel de Itagüí, luego de la alerta presentada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien denunció ante la Fiscalía un presunto plan de fuga desde ese establecimiento penitenciario.

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, informó que las acciones fueron ordenadas de manera inmediata por el Ministerio de Justicia y la Dirección General del Inpec. “Se están adoptando medidas de seguridad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí como resultado de las denuncias hechas por diferentes medios en las cuales se hace referencia a un posible plan de fuga”, señaló la entidad.

Entre las primeras decisiones está el traslado de los Grupos Operativos Especiales (GROPE) para reforzar los puestos de vigilancia al interior del penal. Además, el director regional del Inpec adelanta coordinaciones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral y con el Ejército Nacional para implementar un tercer anillo de protección alrededor de la cárcel.

El Inpec también ordenó fortalecer los protocolos durante las remisiones médicas y judiciales de las personas privadas de la libertad, con el propósito de “minimizar los riesgos de una posible fuga”. A la par, instruyó a los funcionarios para incrementar las requisas e inspecciones a vehículos, visitantes y abogados que ingresen al establecimiento.

La entidad aseguró que el penal mantiene vigilancia permanente mediante “36 cámaras de monitoreo y vigilancia, las 24 horas del día”, al tiempo que reiteró a los funcionarios las medidas de autoprotección durante los cambios de turno y los desplazamientos desde y hacia el establecimiento, con el fin de prevenir eventuales ataques.

Como parte de la respuesta institucional, el director regional Noroeste y una comisión de la Dirección General del Inpec se desplazarán a la cárcel de Itagüí para supervisar directamente los servicios y controles de seguridad. De manera paralela, el funcionario sostiene reuniones con la Procuraduría para “articular de manera interinstitucional acciones preventivas frente a las denuncias”.

Las medidas fueron adoptadas mientras la Fiscalía verifica la información entregada por el concejal Alejandro De Bedout sobre el supuesto plan de fuga y las autoridades establecen el alcance de la alerta.