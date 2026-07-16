Incautan cerca de 3.6 toneladas de clorhidrato de cocaína a 100 millas náuticas de Cartagena

El oportuno despliegue operacional de la Armada de Colombia permitió, en las últimas horas, la interdicción de una embarcación tipo “Go Fast” en la que cinco sanandresanos pretendían transportar hacia Centroamérica 3.121 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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Un Avión de Patrullaje Marítimo de la Armada de Colombia, que desde el cielo permanentemente monitorea las aguas del gran Caribe colombiano, fue el encargado de detectar la embarcación sospechosa que navegaba con rumbo norte, por lo que de manera inmediata se desplegó hasta la zona una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas, la cual era guiada por el avión.

A pesar de las difíciles condiciones meteomarinas que por estos días se registran en la región, la unidad de Guardacostas logró realizar la interdicción a la lancha rápida a unas 100 millas náuticas de Cartagena, impidiendo que los sujetos lograran su cometido de llevar la sustancia ilícita hacia Centroamérica, donde se presume que sería su destino.

Luego de asegurar la embarcación, el personal y el material ilícito, la Fragata Misilera ARC “Almirante Padilla” llegó hasta la zona para apoyar la operación y acompañar el tránsito de los mismos hacia la ciudad de Cartagena para adelantar el proceso judicial con las autoridades competentes.

Ya en puerto seguro, se verificó el estado de salud de los cinco capturados y se realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada -PIPH- a los 3.112 paquetes que se ocultaban en 124 bultos, la cual arrojó positivo para 3.121 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 120 millones de dólares.

Horas antes, en la Isla de San Bernardo, la tripulación de una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Cartagena, que realizaba patrullajes de control en la zona, identificó una embarcación sospechosa oculta en un mangle.

La lancha abandonada fue remolcada hasta la Estación de Guardacostas de Cartagena para una inspección minuciosa, en la que se detectó un compartimiento oculto tipo doble fondo en el que se hallaron 474 paquetes rectangulares con características similares a las de clorhidrato de cocaína.

El material fue puesto a disposición de personal de la Fiscalía General de la Nación, que, a través de la aplicación de pruebas técnicas, confirmó que se trataba de 474 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Con estos resultados, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, ratifica su compromiso en la lucha frontal contra las economías ilícitas, debilitando especialmente las redes de narcotráfico, además de seguir aportando a la protección de las líneas de comunicación marítimas del gran Caribe colombiano.