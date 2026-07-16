Capturado ‘Pulguita’ con arma de fuego ilegal en el barrio Las Delicias

La Policía Nacional en Cartagena, capturó en flagrancia a un hombre de 32 años, conocido con el alias de “Pulguita” por el delito de porte ilegal de armas de fuego, y le incautó un revólver calibre 38, con cuatro cartuchos sin percutir.

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De acuerdo con el reporte oficial, esta captura se logró, en medio de los operativos contra el crimen organizado que viene adelantando la Policía Nacional en puntos estratégicos de la ciudad.

Todo parece indicar que, alias “Pulguita”, se encontraba caminando por el barrio Las Delicias, y al observar que se acercaban patrullas de la Policía, trato de evadir el control, corriendo por varias cuadras, siendo interceptado en el sector el Cielito, donde luego del registro a persona, los uniformados le hallaron un revólver con 4 cartuchos, listo para disparar.

“Debemos resaltar el trabajo decidido y comprometido de los policías que lograron esta captura, teniendo en cuenta que cada acción operativa que nos permita, desarmar a las personas que puedan generar afectaciones a la vida y la tranquilidad de la ciudadanía, son un logro en nuestro propósito de garantizar la seguridad en Cartagena”, manifestó el Teniente Coronel Alejandro Salgado, comandante operativo y de seguridad ciudadana.

El personal de investigación criminal e inteligencia, se encuentra adelantando labores de recolección de información, con el objetivo de determinar, si alias “Pulguita”, esta relacionado con otros hechos delictivos ocurridos en los últimos días en la ciudad.