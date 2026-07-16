Camión se volcó en Bayunca por fallas mecánicas: testigos del accidente robaron mercancía

Un camión de placas SBV 055 que transportaba arroz por la vía Cordialidad, se volcó en el kilómetro 13+600 en jurisdicción del corregimiento de Bayunca, por fortuna sin víctimas fatales.

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Según información conocida por Caracol Radio, el vehículo de carga sufrió un desperfecto mecánico en el motor, generándose un volcamiento lateral. De inmediato, algunos ciudadanos se percataron del suceso y procedieron a llevarse la mercancía, pese a que el conductor y su ayudante se encontraban aturdidos por el impacto.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, acudieron al lugar para contener a los inescrupulosos, adelantar el procedimiento correspondiente y coordinar la remoción del automotor.

Por estos hechos no se reportaron capturas.