Motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta cerca a Tierra Baja

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, atendieron un siniestro que tuvo lugar en el kilómetro 7+200 de la Vía al Mar, cerca a la entrada de Tierra Baja.

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Según información conocida por Caracol Radio, el accidente involucró a una motocicleta de bajo cilindraje y una camioneta Toyota Hilux. Lo que se logró establecer es que el automotor chocó por detrás al conductor de la moto, causándole importantes lesiones; el suceso tuvo momentos de angustia.

De inmediato una ambulancia se acercó hasta el sitio, y con personal paramédico junto a algunos testigos, se logró el traslado del motociclista hasta el hospital Serena del Mar, donde su pronóstico es reservado. Por su parte, quien manejaba el otro vehículo resultó ileso.

El caso es materia de investigación.