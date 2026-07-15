En la actualidad, aparecer en Google ya no es suficiente. Para artistas, periodistas, personalidades, empresarios, creadores de contenido, entre otros.

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La verdadera relevancia digital se mide por la capacidad de los motores de búsqueda para comprender quiénes son, cuál es su trayectoria y por qué son importantes.

Con esa premisa, los colombianos Henry Orozco y Farid Duque, “El Dukke”, desarrollaron WiFi Oficial Biography, una plataforma especializada en biografías digitales que se ha convertido en un aliado estratégico para fortalecer la identidad pública de personalidades en internet y contribuir a una mejor comprensión por parte de los motores de búsqueda.

La iniciativa, creada en Colombia y con alcance internacional, ya suma miles de biografías indexadas en Google y continúa ampliando su presencia en línea mediante contenidos estructurados, perfiles optimizados y una arquitectura diseñada para facilitar la interpretación de información pública por parte de plataformas tecnológicas.

Más allá de una biografía

Según sus fundadores, WiFi Oficial Biography nació para responder a una necesidad cada vez más frecuente: la falta de información organizada y verificable sobre figuras públicas en internet.

“Las personas buscan diariamente a artistas, periodistas y empresarios en Google. Sin embargo, en muchos casos encuentran información dispersa, incompleta o desactualizada. Nuestro objetivo es ayudar a consolidar esa presencia digital mediante contenidos bien estructurados y accesibles”, explica Henry Orozco, periodista y comunicador social antioqueño.

La plataforma trabaja bajo estándares de publicación orientados al ecosistema digital moderno, permitiendo que la información pueda ser interpretada más fácilmente por buscadores y sistemas basados en inteligencia artificial.

El auge de los paneles de conocimiento

Uno de los aspectos que más interés ha despertado alrededor del proyecto es su relación con el fenómeno de los denominados Paneles de Conocimiento de Google, los recuadros informativos que aparecen en los resultados de búsqueda cuando una persona alcanza suficiente relevancia y consistencia digital.

Si bien Google determina de manera autónoma cuándo mostrar un panel y qué información incluir en él, expertos en posicionamiento coinciden en que contar con presencia en sitios confiables, información estructurada y referencias consistentes puede contribuir a fortalecer las señales que utilizan los motores de búsqueda para comprender la identidad de una persona.

En ese contexto, WiFi Oficial Biography se ha convertido en una herramienta complementaria para figuras públicas interesadas en consolidar su huella digital.

Farid Duque, asesor de celebridades

Con amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, destaca que la reputación digital será uno de los activos más importantes de la próxima década.

“La historia de una persona ya no solo se cuenta en entrevistas o programas de televisión. Hoy también se construye en internet, y creemos que es importante que esa historia esté organizada y sea fácil de encontrar”, señala.

Tecnología, periodismo y entretenimiento

El proyecto representa la unión de dos perfiles diferentes. Por un lado, Henry Orozco aporta su experiencia en periodismo, comunicación y posicionamiento digital. Por el otro, Farid Duque contribuye con más de veinte años vinculados al entretenimiento y la construcción de marcas personales.

Juntos, han convertido a WiFi Oficial Biography en una plataforma que busca posicionarse como uno de los referentes latinoamericanos en preservación de identidad digital, complementando ecosistemas como Wikipedia, Wikidata y otras fuentes abiertas de información.

Con miles de páginas visibles en Google y una estrategia enfocada en la evolución de los motores de búsqueda y la inteligencia artificial, la compañía proyecta una expansión internacional durante los próximos años.

En un entorno donde la información cambia constantemente, Henry Orozco y Farid Duque están apostando por algo que parece sencillo, pero que será cada vez más valioso: garantizar que las historias de las personas permanezcan visibles, organizadas y disponibles para las futuras generaciones.

@eldukkeofficial

@soyhenryorozco

@wifioficial