Gobernación confirmó solución a problemática de agua en San Juan Nepomuceno y San Jacinto

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció un conjunto de acciones e inversiones que se adelantan y que tienen como finalidad resolver de manera definitiva la histórica crisis de abastecimiento de agua potable que durante décadas ha afectado a los municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

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El mandatario Arana Padauí aseguró que, tras reunirse con el comité del paro y escuchar las inquietudes de la comunidad, se definieron medidas inmediatas y estructurales para garantizar el acceso al agua potable.

“La crisis del agua en San Jacinto y San Juan lleva décadas. No es de ahora. Nos reunimos con el comité del paro para explicarles las acciones que estamos adelantando y las soluciones que ya están en marcha”, manifestó el mandatario.

Arana Padauí explicó que las evaluaciones técnicas permitieron identificar que el sistema actual presenta fallas desde su concepción. La captación de agua está ubicada a cerca de 24 kilómetros de distancia, lo que dificulta su operación y aumenta los riesgos para la continuidad del servicio.

A ello se suma, según indicó, la falta de mantenimiento durante varios años por parte del operador del sistema, situación que ocasionó el deterioro de la infraestructura.

Durante una inspección realizada junto con los alcaldes de la zona, también se evidenció el desmantelamiento y robo de equipos esenciales para el funcionamiento del acueducto.

Como respuesta a esta emergencia, la Gobernación asumió la operación del sistema para recuperar su capacidad.

En la actualidad ya se encuentran funcionando dos motores que fueron reparados y un motor eléctrico de respaldo, permitiendo restablecer el bombeo de agua hacia las comunidades mientras continúan las labores de recuperación.

De manera paralela, el Gobierno departamental avanza en la construcción del nuevo acueducto regional, una obra que alcanza un 60 % de ejecución y que contará con una infraestructura totalmente diferente a la existente.

El proyecto incorpora nuevas tuberías diseñadas para reducir las pérdidas de agua y evitar conexiones ilegales que afectan la prestación del servicio.

Nuevos pozos para San Jacinto

El gobernador anunció además la construcción de un sistema alterno exclusivo para San Jacinto, conformado por pozos profundos, una planta de tratamiento y tanques de almacenamiento que serán administrados por la Alcaldía Municipal.

Esta infraestructura permitirá responder a futuras emergencias y garantizar el suministro de agua en caso de que el nuevo acueducto presente alguna contingencia.

Arana Padauí informó que varias de estas intervenciones comenzarán en los próximos 20 días. Aunque los proyectos venían siendo estructurados desde hace tiempo, explicó que las recientes manifestaciones ciudadanas llevaron a acelerar su ejecución para atender cuanto antes las necesidades de la población.

El mandatario fue enfático al señalar que el nuevo acueducto no será entregado al actual operador, Servimaría. La infraestructura será puesta en funcionamiento por un operador con la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para garantizar un servicio eficiente, continuo y de calidad para los habitantes de San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

Finalmente, la Gobernación de Bolívar reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las comunidades, los alcaldes y el Gobierno Nacional para poner fin a una problemática que durante décadas ha limitado la calidad de vida y el desarrollo de miles de familias de los Montes de María.