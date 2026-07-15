En Cartagena inicia implementación de tarifa diferencial de TransCaribe

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de TransCaribe, dará inicio a la implementación de la tarifa diferencial para estudiantes de educación básica secundaria y media, con las primeras jornadas de validación y registro de los potenciales beneficiarios del subsidio aprobado por el Distrito de Cartagena.

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Esta etapa hace parte del proceso de puesta en marcha del beneficio creado mediante el Acuerdo 009 del Concejo Distrital, sancionado por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que permitirá a miles de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad acceder a un subsidio en el valor de sus pasajes en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

En esta primera convocatoria serán atendidos los estudiantes de educación básica secundaria y media que previamente hayan sido identificados como potenciales beneficiarios. Antes de asistir, los interesados deberán confirmar que hacen parte del listado de seleccionados, a través del enlace https://www.cartagena.gov.co/cmc o del asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena, Catalina, a través de WhatsApp.

Las jornadas se desarrollarán presencialmente desde el 16 de julio, en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de TransCaribe, ubicado en la entrada peatonal del Patio Portal, en jornada continua de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La atención será por orden de llegada y se entregarán un máximo de 240 turnos diarios, 120 en la jornada de la mañana y 120 en la jornada de la tarde.

Con el propósito de garantizar una atención organizada, el cronograma se cumplirá de acuerdo con el último número del documento de identidad, así:

Lunes: terminados en 0 y 1.

Martes: terminados en 2 y 3.

Miércoles: terminados en 4 y 5.

Jueves: terminados en 6 y 7.

Viernes: terminados en 8 y 9.

Los estudiantes deberán presentar su documento de Identidad y su tarjeta de TransCaribe en buen estado, y en el caso de los menores de edad, se recomienda asistir acompañados por un adulto.

“Con estas jornadas iniciamos la implementación de la tarifa diferencial para nuestros usuarios beneficiarios. Invitamos a los estudiantes convocados a asistir en las fechas correspondientes, con toda la documentación requerida, para que podamos avanzar de manera ágil en el proceso de validación y posteriormente hacer efectiva la asignación del subsidio en sus tarjetas TransCaribe.”, afirmó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

La tarifa diferencial representa un subsidio de 1.000 pesos por viaje, equivalente al 25,64 % del valor del pasaje, financiado por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

El beneficio impactará a cerca de 27.000 cartageneros, entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, contribuyendo a facilitar su acceso al transporte público y a generar un alivio económico para miles de familias.

TransCaribe continuará desarrollando de manera progresiva las jornadas de validación y registro para los demás grupos poblacionales contemplados dentro del programa, de acuerdo con los cronogramas que serán informados oportunamente a la ciudadanía.

Para resolver inquietudes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al usuario de TransCaribe a través de WhatsApp: 333 220 6769.