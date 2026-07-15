Concejo de Cartagena instalará ascensor y mejorará acceso para personas con movilidad reducida

Atendiendo una acción judicial y como parte de las adecuaciones previstas para el año 2026, el presidente del Concejo de Cartagena Hernando Piña, confirmó que ya se adelantan los trabajos para la instalación de un ascensor en el predio donde funciona la corporación edilicia.

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Pese a que el mantenimiento y dotación del inmueble corresponden a la administración distrital, el líder del órgano coadministrador indicó que también se realizarán algunos trabajos para hacer más amigable la visita de personas con movilidad reducida. El elevador estaría instalado antes de finalizar la presente anualidad.

Así mismo, también destacó que se cumplirán unos trabajos en la fachada para remover la pintura de grafitis que se observa actualmente, y darle un color más acorde a la casa.