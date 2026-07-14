Un hombre fallecido y una mujer con graves lesiones dejó accidente en zona norte de Cartagena

Un ciudadano venezolano perdió la vida en un accidente de tránsito registrado durante la noche del lunes 13 de julio en la Vía del Mar, a la altura del sector de Las Ramblas, en el norte de Cartagena.

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La víctima fue identificada como Jefferson Rigoberto García Bravo, de 29 años, oriundo de Caracas. Desde hacía dos años residía en la capital de Bolívar, donde vivía en el barrio San Francisco y se dedicaba a labores independientes para sostener a su familia. Además, era padre de un menor de edad.

De acuerdo con la información conocida, García Bravo se desplazaba en una motocicleta con placa RNO65H. En el vehículo también viajaba su compañera sentimental, Leandris Puerta Martínez, cuando, por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control y terminó impactando contra un andén.

El fuerte choque le ocasionó la muerte en el sitio al motociclista, mientras que la mujer sobrevivió al siniestro y fue trasladada al Hospital Serena del Mar, donde permanece bajo observación médica.