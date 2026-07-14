Claves para construir confianza en la era de la IA: un desafío tecnológico y humano
La inteligencia artificial necesita confianza para generar valor, por lo que aquí le contamos sobre este reto y de qué manera se puede implementar en medio de la transformación digital.
Colombia
La tecnología está transformando el mundo rápidamente, por lo que la inteligencia artificial, la automatización, el análisis avanzado de datos y las plataformas digitales ya hacen parte de la vida cotidiana, impactando la manera en que las personas trabajan, consumen información, acceden a servicios y toman decisiones.
En ese sentido, la adopción acelerada de herramientas digitales ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a servicios y facilitar procesos que antes requerían más tiempo y recursos, aunque ha dado lugar a nuevas inquietudes relacionadas con la privacidad, la transparencia, la seguridad de la información y el uso responsable de los datos.
Por ese motivo, en un mundo automatizado es fundamental construir confianza, garantizando que la tecnología esté al servicio de las personas y asegurando que las decisiones automatizadas respondan a principios de equidad, responsabilidad y transparencia.
Entender la confianza como pilar de la tecnología
La confianza ha sido históricamente uno de los pilares de las relaciones entre personas, organizaciones e instituciones. Actualmente, ese mismo principio debe extenderse al entorno digital, pues no basta con desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, sino que también es necesario que sean comprensibles, seguras, éticas y capaces de generar tranquilidad en quienes las utilizan.
La inteligencia artificial, por ejemplo, tiene el potencial de crear valor en múltiples sectores, optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para implementarla de forma responsable, transparente y centrada en las personas.
A su vez, la construcción de confianza en la era digital exige un compromiso permanente con la protección de los datos, la claridad en los procesos, la gestión responsable de la información y el desarrollo de soluciones que respondan a necesidades reales, por lo que requiere promover conversaciones abiertas sobre los límites, los riesgos y las oportunidades de las nuevas tecnologías.
En este contexto, el desafío trasciende lo tecnológico, con una discusión sobre valores, ética y responsabilidad. Teniendo en cuenta que las personas son el centro de cualquier proceso de transformación digital, la compañía Cadena trabaja para desarrollar soluciones que combinen innovación, seguridad y transparencia, entendiendo que el verdadero valor de la tecnología surge cuando contribuye a fortalecer las relaciones entre las personas, las organizaciones y la sociedad; pues cree que el futuro digital debe construirse sobre una base sólida de confianza.