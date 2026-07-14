Claves para construir confianza en la era de la IA: un desafío tecnológico y humano

Colombia

La tecnología está transformando el mundo rápidamente, por lo que la inteligencia artificial, la automatización, el análisis avanzado de datos y las plataformas digitales ya hacen parte de la vida cotidiana, impactando la manera en que las personas trabajan, consumen información, acceden a servicios y toman decisiones.

En ese sentido, la adopción acelerada de herramientas digitales ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a servicios y facilitar procesos que antes requerían más tiempo y recursos, aunque ha dado lugar a nuevas inquietudes relacionadas con la privacidad, la transparencia, la seguridad de la información y el uso responsable de los datos.

Por ese motivo, en un mundo automatizado es fundamental construir confianza, garantizando que la tecnología esté al servicio de las personas y asegurando que las decisiones automatizadas respondan a principios de equidad, responsabilidad y transparencia.

Entender la confianza como pilar de la tecnología

La confianza ha sido históricamente uno de los pilares de las relaciones entre personas, organizaciones e instituciones. Actualmente, ese mismo principio debe extenderse al entorno digital, pues no basta con desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, sino que también es necesario que sean comprensibles, seguras, éticas y capaces de generar tranquilidad en quienes las utilizan.

La inteligencia artificial, por ejemplo, tiene el potencial de crear valor en múltiples sectores, optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para implementarla de forma responsable, transparente y centrada en las personas.

A su vez, la construcción de confianza en la era digital exige un compromiso permanente con la protección de los datos, la claridad en los procesos, la gestión responsable de la información y el desarrollo de soluciones que respondan a necesidades reales, por lo que requiere promover conversaciones abiertas sobre los límites, los riesgos y las oportunidades de las nuevas tecnologías.

En este contexto, el desafío trasciende lo tecnológico, con una discusión sobre valores, ética y responsabilidad. Teniendo en cuenta que las personas son el centro de cualquier proceso de transformación digital, la compañía Cadena trabaja para desarrollar soluciones que combinen innovación, seguridad y transparencia, entendiendo que el verdadero valor de la tecnología surge cuando contribuye a fortalecer las relaciones entre las personas, las organizaciones y la sociedad; pues cree que el futuro digital debe construirse sobre una base sólida de confianza.