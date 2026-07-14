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14 jul 2026 Actualizado 23:15

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Cartagenero murió tras aparatoso accidente en San Onofre, Sucre: se transportaba en moto

Según versiones conocidas por Caracol Radio, iba con otras dos personas más en el vehículo

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Un viaje que terminó en tragedia enluta a una familia cartagenera. Armando José Devoz Rangel, de 22 años, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en motocicleta por el sector Aguas Negras, en la zona rural de San Onofre, Sucre.

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El joven, oriundo de Cartagena y habitante del barrio Villas de Aranjuez, se desplazaba presuntamente junto a dos amigos cuando, según las primeras versiones, el conductor habría perdido el control del vehículo por circunstancias que todavía no han sido establecidas por las autoridades.

El impacto contra el pavimento fue de tal magnitud que Armando murió en el sitio, mientras sus acompañantes resultaron heridos y fueron atendidos tras el accidente.

Las autoridades mantienen la verificación sobre su estado de salud, luego de que surgieran versiones que indican que habrían abandonado el lugar después de ser valorados.

Funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantan la investigación para establecer las causas exactas del siniestro y determinar qué ocurrió en ese tramo vial que llevó a la motocicleta a perder estabilidad y terminar fuera de control.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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