Manuela Álvarez abrirá Colombiamoda 2026 con una colección inspirada en un desamor

Manuela Álvarez compartió en A Vivir Que Son dos Días el orgullo que siente por haber sido elegida para abrir Colombiamoda 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en el país que se llevará a cabo del 25 al 31 de julio.

La diseñadora contó que la invitación para liderar la pasarela inaugural llegó en diciembre de 2025 y, desde entonces, comenzó a desarrollar Oh my heart, una colección inspirada en un desamor y construida a partir de años de trabajo, pasión e inspiración.

Manuela recordó que la presentación de la propuesta emocionó profundamente al equipo encargado de seleccionar la apertura del evento. Según explicó, la reacción fue tan positiva que varias de las personas presentes terminaron llorando al considerar que la colección representaba exactamente lo que buscaban para dar inicio a Colombiamoda 2026.

El sello social y sostenible continúa siendo uno de los principales pilares de su trabajo. Como parte del cierre de la pasarela, el grupo artesanal que participa en la elaboración de las prendas también estará sobre el escenario, una decisión con la que la diseñadora busca dar visibilidad al talento de quienes hacen posible cada una de sus creaciones y que, en muchas ocasiones, permanece detrás de escena.