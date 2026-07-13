Otra vez se levantaron las talanqueras en el peaje de Oiba en Santander

Bucaramanga

Desde el pasado 5 de junio la comunidad en el municipio de Oiba, Santander había finalizado la protesta en el peaje entre municipio y Barbosa tras llegar a un acuerdo con el Invías, sin embargo, este fin de semana volvieron a levantar las talanqueras debido a presuntos incumplimientos de este acuerdo por parte de la entidad nacional.

Luisa Grass Infante, del comité de ciudadano que lidera esta protesta, aseguró que "la comunidad suspendió las protestas el pasado 5 de junio confiando en que se ejecutarían las obras y acuerdos pactados, pero hasta la fecha no hay avances en temas fundamentales como las tarifas diferenciales, el sendero peatonal de Oiba, la intervención de puntos críticos como es el PR 70, conocido como la charca y la señalización vial".

Aunque en las últimas horas se instaló un Puesto de Mando Unificado con las autoridades para revisar las afectaciones que se pudiesen generar a los viajeros durante este puente festivo, las comunidades rechazan que no los hayan tenido en cuenta.

Desde Invías aún no se han pronunciado ante esta nueva protesta, sin embargo Grass aseguró a Caracol Radio que aún nadie se ha comunicado con la ciudadanía para entrar en un nuevo diálogo que permita levantar esta protesta.