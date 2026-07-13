Elsa Jazmín González es la nueva contralora de Bucaramanga

Bucaramanga

Después de varios meses de trabas, el Concejo de Bucaramanga eligió a la persona que dirigirá la Contraloría Municipal, en plenaria este lunes festivo con 16 votos a favor fue escogida Elsa Jazmín González para asumir este cargo.

Tras su elección, González se refirió a sus retos y aseguró que asume la responsabilidad de luchar para que los recursos públicos sean bien empleados y además que prime la transparencia en la administración municipal.

“Estoy con la total convicción y con toda la responsabilidad que genera este cargo de contralor municipal, espero que todos trabajen con la contraloría porque debe ser de puertas abiertas para trabajar con las veedurías. Desde ahora los invito para que se unan en este trabajo conjunto”, indicó González.

Pedro Alejandro Pedraza alcanzó a recibir un voto mientras que Ana María Gandúr no obtuvo ninguno, además dos concejales votaron en blanco.