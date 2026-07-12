UIS graduó mil nuevos profesionales, uno de ellos el hijo del polémico doctor Bayter

Bucaramanga

La Universidad Industrial de Santander, UIS tuvo que organizar durante dos días varias ceremonias para poder graduar a 1003 estudiantes que terminaron los ciclos de pregrado y posgrado en diferentes campos del conocimiento.

Los actos comenzaron el pasado miércoles 8 de julio; ese día se efectuaron las graduaciones de los nuevos egresados de la facultad de Salud en el auditorio del Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud y la Vida, el edificio ubicado cerca del Hospital Universitario de Santander, HUS en el barrio La Aurora.

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En total se graduaron 75 jóvenes, entre ellos 52 médicos. Uno de los nuevos profesionales es Andrés Felipe Bayter Torres, hijo del polémico médico Jorge Bayter, célebre en las redes sociales por la promoción de un estilo de vida basado en el ayuno y la dieta cetogénica.

El doctor Bayter ha generado polémica entre la comunidad científica pues entre otros consejos recomienda la ingesta de grasas como el chicharrón.

Orgulloso de su hijo, el médico cirujano, especialista en Anestesiología y experto en Medicina Crítica y Cuidado intensivo volvió a la UIS de donde es egresado para participar en la ceremonia de graduación el miércoles en la tarde.

“Se graduó otro doctor Bayter; mi hijo es médico como yo”, expresó emocionado al tiempo que posaba junto a Andrés Felipe, momentos después de la entrega de los cartones. Las imágenes aparecieron luego en sus redes sociales y en las de la universidad.

Los otros profesionales

De los 1.003 graduados, 550 fueron hombres y 453 mujeres, pertenecientes a las facultades de Salud, Ingenierías Fisicomecánicas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ciencias Humanas y al Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, Ipred.

Juan Manuel Rodríguez Sarmiento, ingeniero Electricista, fue el único de los nuevos profesionales en obtener la distinción Summa Cum Laude.

Además de celebrar la culminación de esta etapa académica, las ceremonias sirvieron para reconocer el esfuerzo y la excelencia de quienes obtuvieron las distinciones Cum Laude y Summa Cum Laude en otras graduaciones de forma reciente.

Uno de los egresados destacados que concurrió fue el ingeniero de sistemas Reymarx Gereda quien obtuvo la distinción Summa Cum Laude por un puntaje casi perfecto a lo largo de la carrera.

El ingeniero Gereda, quien es Magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Los Andes, se desempeña en empresas distinguidas a nivel mundial como Microsoft. “La UIS no nos dio un manual de instrucciones para el futuro, pero sí la capacidad de afrontar los retos y aprender a tomar riesgos”, apuntó tras ser exaltado en una de las ceremonias del jueves.