Tragedia en mina ilegal del norte del Cauca: un minero murió y otro resultó herido

Santander de Quilichao, Cauca

Un minero murió y otro resultó herido tras el colapso de un socavón en una mina ilegal de oro, en el corregimiento de San Antonio, zona rural de este municipio.

La víctima fue identificada como Luis Eduardo Campo Yonda, quien quedó atrapado junto a otro trabajador cuando se registró el derrumbe al interior de la excavación, donde realizaban labores de extracción ilegal.

Tras la emergencia, otros mineros y habitantes del sector adelantaron un rescate improvisado y lograron sacar con vida a los dos trabajadores, que posteriormente fueron trasladados al hospital local.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó que, debido a la gravedad de las heridas, ambos pacientes fueron remitidos a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali.

“Se les prestan los servicios primarios y son trasladados a la Fundación Valle del Lili. Uno de ellos fallece durante el traslado y el otro alcanza a llegar”, señaló la funcionaria.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las condiciones en las que operaba el socavón y las circunstancias del accidente.

Este hecho se suma a otras emergencias registradas en minas ilegales en zona rural de Santander de Quilichao. El caso más reciente ocurrió en el mismo sector, en septiembre de 2025, cuando siete mineros murieron tras el colapso de un socavón.