Panfletos con amenazas agravan la crisis humanitaria en López de Micay, Cauca

López de Micay, Cauca

La circulación de panfletos atribuidos al ELN aumenta la preocupación en López de Micay, donde comunidades de la cabecera municipal y la zona rural denuncian amenazas que los obligan a abandonar sus viviendas.

Los mensajes circulan en medio de la crisis humanitaria que enfrenta el municipio tras la incursión armada del pasado 3 de julio, cuando ocho personas fueron retenidas por presuntos integrantes del ELN y hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

El alcalde John Harold García confirmó que se adelantan gestiones con la Fuerza Pública y organismos humanitarios para lograr la liberación de los habitantes retenidos. Además, señaló que los panfletos han generado temor entre las comunidades.

“En los últimos días aparecieron unos panfletos contra la comunidad de la cabecera municipal de López de Micay y del corregimiento de Chuare, donde les decían que debían desocupar las viviendas. Estamos muy preocupados por esta situación”, aseguró el mandatario.

La emergencia también deja 75 familias desplazadas de la comunidad de San Antonio de Gurumendy, cerca de 250 personas que permanecen en el casco urbano de López de Micay recibiendo atención institucional. Algunas familias también han salido hacia Buenaventura, Cali y Popayán por temor a nuevos hechos de violencia.

El presidente de la Asamblea Departamental del Cauca, Dagoberto Hurtado García, pidió atención urgente para las comunidades afectadas y respeto por la vida de las ocho personas que continúan en poder de un grupo armado.

“Son comunidades campesinas y afrodescendientes que están viviendo las consecuencias del conflicto armado. Necesitamos atención para estas familias desplazadas y garantías para quienes permanecen retenidos”, señaló el diputado.

Ante la situación, autoridades locales y departamentales convocaron un consejo de seguridad para evaluar nuevas acciones frente a la crisis humanitaria y avanzar en medidas de protección para las comunidades.