Paso restringido en la vía Bucaramanga-San Gil por daños en la carretera

Las fuertes lluvias siguen afectando la movilidad en Santander. Las autoridades restringieron el paso en la vía Bucaramanga-San Gil, a la altura del puente Pescadero, luego de que la creciente del río Chicamocha dañara parte de la carretera.

Los vehículos livianos pueden transitar únicamente por un carril, mientras que los de carga pesada tienen restringido el paso en ambos sentidos.

El mayor Iván Acosta, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, explicó que la creciente del río comprometió este tramo de la vía y por eso fue necesario mantener las restricciones.

“Al momento se mantiene paso restringido a un solo carril y el paso para vehículos de carga pesada permanece cerrado en ambos sentidos”, indicó Acosta.

Mientras tanto, personal de la Policía de Tránsito y del Invías permanece en el sector regulando la movilidad y adelantando labores de señalización para reducir los riesgos y garantizar el paso seguro de los conductores.

Las autoridades recomendaron a quienes tienen previsto viajar por este corredor atender las indicaciones del personal en la vía y mantenerse informados sobre el estado de la carretera mientras continúan las evaluaciones.