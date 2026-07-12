Muere a los 71 años Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció la noche del sábado a los 71 años a causa de una “breve y repentina enfermedad”, informó su oficina a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“La familia agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, señala el mensaje.

Graham ocupó un escaño en el Senado desde 2003 y, aunque en 2016 fue crítico de Donald Trump durante las primarias republicanas, con el paso de los años se convirtió en uno de sus aliados más cercanos y en una de las voces más influyentes del partido.

Además de presidir el Comité Presupuestario del Senado, fue reconocido por sus posturas firmes en política exterior, respaldando una línea de mayor intervención militar, especialmente frente a Irán, y por su estrecha alianza con Israel.

Su fallecimiento representa un duro golpe para el Partido Republicano, que mantiene una ajustada mayoría en el Senado, mientras se espera conocer cómo será el proceso para cubrir la vacante.