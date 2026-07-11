Trump advierte que responderá con “1.000 misiles” si Irán intenta asesinarlo
Sus declaraciones se producen en medio de un nuevo aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ordenó una respuesta militar de gran magnitud contra Irán en caso de que el gobierno de ese país intente asesinarlo. La declaración fue publicada en su red social, Truth Social, donde afirmó que existen “1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán”, que serían utilizados si se concreta una amenaza en su contra.
Según el mandatario, también dejó instrucciones al Ejército estadounidense para “diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán” si las autoridades iraníes lo asesinan o intentan hacerlo. Trump indicó que la orden tendrá una vigencia de un año y que podrá ser ampliada.
Trump insiste en que Irán representa una amenaza
Las declaraciones del mandatario coinciden con versiones de prensa que señalan que Israel habría advertido a Washington sobre un supuesto plan iraní para asesinar al presidente. Sin embargo, el propio Trump reconoció, en una entrevista con The New York Post, que no existe evidencia de un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace varios años.
En esa misma entrevista, afirmó que había instruido al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos” si llegara a ser víctima de un atentado atribuido a la República Islámica.
Crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán
Las declaraciones de Trump se conocen en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y Teherán, marcado por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que pusieron fin al alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado.
Hasta el momento, las autoridades iraníes no se han pronunciado públicamente sobre las más recientes afirmaciones del presidente estadounidense.