Iván Cepeda anunció dos medidas para “proteger la Reforma Agraria”: esto dijo desde Sincelejo, Sucre

Sincelejo

Desde la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES), en la ciudad de Sincelejo, el senador electo Iván Cepeda anunció dos medidas para “proteger la Reforma Agraria”. Se trataría de la creación de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria y, una segunda, que apuntaría a convocar movimientos campesinos en el país de cara a la instalación del nuevo Congreso.

“La creación de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria es una estructura nacional para realizar acciones de carácter político, jurídico, movilizar al campesinado, evitar que las tierras entregadas sean despojadas, abrirle paso a fortalecer la institucionalidad que hemos ido logrando en materia de reforma agraria y debilitar o derrotar todo intento por revertir la reforma agraria”, expresó el también excandidato presidencial.

Sobre la segunda medida, precisó que “es una invitación a que el 20 de julio volvamos a radicar en el nuevo Congreso con las bancadas del Pacto Histórico y la alianza por la vida, el proyecto para desarrollar la Jurisdicción Agraria. Esta vez vamos con la movilización de la gente a hacer que sea realidad en el nuevo Congreso”.

Finalmente, insistió en un homenaje al presidente Gustavo Petro el próximo 20 de julio, en medio de las movilizaciones convocadas para esta fecha en el país y envió un mensaje para las próximas elecciones territoriales.

“Invito al movimiento campesino a fortalecer el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida para preparar la participación electoral en el año 2027, con el objetivo de incrementar el respaldo en las urnas y ganar las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos en todos los territorios del país”, concluyó.