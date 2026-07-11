Festival Internacional de Música Sacra celebra 15 años y llegará a 25 escenarios del país
El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá celebra 15 años con una programación que reunirá a más de mil artistas de 16 países y que llegará a 25 escenarios de la capital y otras regiones del país.
Festival Internacional de Música Sacra celebra 15 años y llegará a 25 escenarios del país
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Desde su creación, el festival ha crecido hasta convertirse en un espacio que reúne músicas espirituales de diferentes culturas y religiones. A lo largo de estos años ha llevado su programación a teatros, iglesias y otros escenarios abiertos al público, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad.
En A Vivir Que Son Dos Días, Mariana Piotrowska, directora del festival, aseguró que alcanzar esta edición representa un motivo de celebración, especialmente después de superar una pandemia y los desafíos de consolidar un proyecto cultural. Además, recordó que hace cinco años el festival comenzó a salir de Bogotá para descentralizar su programación y llevar la música a otras regiones del país.
Más allá de la música religiosa, el festival reúne expresiones contemplativas, espirituales y meditativas de diferentes culturas y tradiciones del mundo. Esta edición también contará con charlas, meditaciones, talleres de acuarela y experiencias con gong y cuencos tibetanos.
Entre los invitados habrá agrupaciones de España, país homenajeado este año, además de artistas de Grecia, Francia, Perú, Mongolia y Reino Unido. La Orquesta Sinfónica de Galicia encabezará un homenaje a Mozart, mientras que la apertura estará marcada por el estreno mundial de la Misa por la Concordia, del compositor Julien Forde, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
La programación se realizará del 4 de septiembre al 4 de octubre en 25 escenarios de Bogotá y también llegará a ciudades y municipios como Manizales, Carmen de Viboral, Quibdó, Arauca, Chiquinquirá y Mompox. Para Piotrowska, el mayor logro del festival sigue siendo crear espacios de encuentro entre personas de diferentes creencias y contextos a través de la música.