Escudo de las Américas cuestionan declaraciones que ponen en duda las elecciones de Colombia

Los países que son miembros del Escudo de las Américas y el Departamento de Estado de EE.UU. manifestaron su preocupación por las recientes declaraciones de algunos sectores en Colombia que ponen en duda los resultados de las elecciones presidenciales en las que fue elegido Abelardo de la Espriella.

El pronunciamiento fue divulgado y publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos mediante una declaración conjunta.

“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional”, dijeron los miembros de Escudo de las Américas.

En el comunicado, la alianza afirmó que desconocer los resultados electorales “representa un riesgo para la estabilidad democrática e hizo un llamado a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y las instituciones encargadas del proceso electoral”.

Los países firmantes también reiteraron su respaldo a una transición pacífica y al respeto por el Estado de derecho en Colombia, al tiempo que instaron a todos los actores políticos a canalizar sus diferencias por las vías institucionales.