Dr. Gabriel Cubillos: la obesidad no se resuelve con fuerza de voluntad, sino con tratamiento médico

Para el Dr. Gabriel Cubillos, médico y cirujano colombiano con trayectoria en el manejo del sobrepeso, la obesidad y la salud metabólica, el principal desafío está en dejar de tratar esta condición como un problema de apariencia física o falta de disciplina personal.

“La obesidad no se resuelve únicamente con fuerza de voluntad. Es una enfermedad compleja que requiere diagnóstico, acompañamiento médico y un plan sostenido en el tiempo”, señala el Dr. Cubillos.

De acuerdo con el especialista, muchas personas llegan a consulta después de años de dietas restrictivas, intentos fallidos para bajar de peso y frustración emocional. En algunos casos, el paciente ya presenta enfermedades asociadas que pudieron haberse prevenido con una atención más temprana.

Cubillos explica que el abordaje moderno de la obesidad debe partir de una evaluación individual. No todos los pacientes aumentan de peso por las mismas razones. Factores como metabolismo, hormonas, genética, sueño, estrés, sedentarismo, alimentación, ansiedad y antecedentes clínicos pueden influir en la aparición y evolución de la enfermedad.

“El tratamiento no puede ser igual para todos. Cada paciente necesita una ruta distinta, basada en su historia clínica, sus riesgos y sus posibilidades reales de sostener cambios”, afirma.

El especialista insiste en que el objetivo no debe limitarse a perder kilos. Aunque el peso es un indicador importante, el verdadero propósito debe ser reducir riesgos, mejorar la salud metabólica, recuperar movilidad, fortalecer la masa muscular, mejorar el descanso y prevenir recaídas.

Uno de los puntos que más preocupa al Dr. Cubillos es la recuperación del peso perdido, conocida como recidiva. Según explica, muchas personas logran bajar de peso, pero luego recuperan parte de lo perdido por falta de seguimiento, mala calidad del sueño, estrés, pérdida de masa muscular o adaptación metabólica.

“El cuerpo puede defenderse después de una pérdida de peso importante. Por eso el mantenimiento es tan importante como el tratamiento inicial. Sin seguimiento, los resultados pueden perderse”, advierte.

Para Cubillos, hablar de obesidad también implica combatir el estigma. La culpa y los señalamientos hacen que muchos pacientes retrasen la búsqueda de ayuda médica y recurran a soluciones rápidas que no siempre tienen respaldo profesional.

“El paciente con obesidad no necesita ser juzgado. Necesita información, atención médica, educación nutricional, acompañamiento emocional y controles periódicos”, agrega.

El Dr. Gabriel Cubillos sostiene que la obesidad puede controlarse y, en muchos casos, entrar en remisión clínica cuando se aborda con un enfoque integral. Esto significa reducir complicaciones, mejorar indicadores de salud y permitir que el paciente recupere bienestar físico y emocional.

“La obesidad debe tratarse como una enfermedad real, no como una culpa personal. Cuando el paciente recibe un plan serio y acompañamiento, puede recuperar el control de su salud”, concluye.