Cuba sufre nuevo apagón general: Es el segundo en cinco días

A person crosses a street during a nationwide blackout in Havana on July 10, 2026. Cuba suffered its second nationwide blackout in five days on July 10 as twin energy and economic crises, compounded by a six-month US fuel blockade, caused the electricity grid to collapse. (Photo by YAMIL LAGE / AFP) / YAMIL LAGE

Cuba sufrió este viernes otro apagón generalizado, el segundo en los últimos cinco días en la isla, sumida en una grave crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que la “desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional” se produjo a las 16:30 hora local.

Se trata del cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno desde finales de 2024. El más reciente ocurrió el lunes por una fluctuación de voltaje combinada con una baja producción de electricidad. La UNE no logró restablecer totalmente el sistema hasta el miércoles.

Sus directivos explicaron entonces que la baja disponibilidad de combustible, debido al bloqueo petrolero que Washington impone a la isla desde enero, complicó el proceso de reactivación del sistema tras la desconexión.

“El colapso ocurrió en medio de una situación energética crítica que ya mantenía al país con severas afectaciones”, señaló el diario Granma, del gobernante Partido Comunista.