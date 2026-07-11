Agenda artística y cultural ‘Murallas para todos’ vuelve al Baluarte Santo Domingo en Cartagena

En la explanada de El Baluarte de La Gente, se inicia la programación cultural y artística del programa ‘Murallas para Todos’, liderado por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para administrar, conservar y poner en valor la mayoría de las fortificaciones de La Heroica.

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Tras realizar la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026, la cual seleccionó las mejores propuestas artísticas mediante un Banco de Jurados para desarrollar puestas en escena en el Baluarte Santo Domingo, la Etcar diseñó una agenda gratuita que permitirá a cartageneros y visitantes disfrutar muestras de música y danza que enriquecerán la experiencia de todos, generando disfrute del sitio, valoración y apropiación social.

Sandra Schmalbach Pérez, directora de la Etcar invita “a disfrutar una oferta cultural de calidad en El Baluarte de La Gente, donde seguimos trabajando para promover su uso como espacio para el encuentro familiar, para compartir con amigos y como escenario patrimonial para los artistas locales, mientras resaltamos los saberes y tradiciones culinarias del Caribe y Cartagena a través las preparaciones de nuestros egresados del programa de Cocina”.

Programación para el mes de julio:

Viernes 10 de julio a las 7:00 p.m.

Danza bullerengue

Senderos por Bolívar ‘Un canto a la naturaleza’

Katherine Restrepo

Domingo 12 de julio a las 7:00 p.m.

Presentación musical de salsa, charanga y merengue

La Secta Orquesta

Humberto Ramos

Sábado 18 de julio a las 7:00 p.m.

Danza afrocontemporánea

Raíces sonoras

Memorias Danza Teatro

Domingo 19 de julio a las 7:00 p.m.

Presentación musical de gaita

Kumajana Henry

Javier González

La agenda se extenderá hasta el mes de octubre y los interesados en asistir, podrán consultar el instagram del Baluarte Santo Domingo para más información @bauartesantodomingo