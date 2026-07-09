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09 jul 2026 Actualizado 18:36

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Bucaramanga

Usuarios de Colpensiones en Bucaramanga reportan que persisten fallas en la plataforma

Continúa la intermitencia de algunos servicios o trámites por novedades en la plataforma a nivel nacional

Foto: Caracol Radio

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Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Los inconvenientes en la plataforma de Colpensiones continúan generando dificultades para los usuarios en Bucaramanga. Aunque la atención presencial se mantiene, ciudadanos que acudieron a la sede de la entidad aseguraron que algunos servicios siguen presentando intermitencias debido a las fallas registradas a nivel nacional.

Ciudadanos manifestaron a Caracol Radio que no han podido realizar algunos procedimientos por la caída del sistema. Uno de ellos, explicó que acudió para adelantar el proceso de traslado de régimen pensional, cuyo plazo vence el próximo 16 de julio para quienes aplican a esta medida, pero encontró inconvenientes relacionados con la plataforma.

“Lo que escucha uno es que el sistema se ha caído”, comentó el usuario, quien espera completar el trámite dentro del tiempo establecido.

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Otros ciudadanos señalaron que, aunque la plataforma presenta fallas, algunos procesos continúan siendo atendidos de forma manual. “Sí lo pude hacer, manualmente, pero sí lo pude hacer. No está sirviendo la plataforma, pero están recibiendo manual”, afirmó otro afiliado tras salir de la sede.

Los testimonios evidencian que, pese a que la atención al público no se ha suspendido, las fallas tecnológicas a nivel país, siguen generando retrasos e incertidumbre entre quienes deben realizar diligencias, especialmente aquellas relacionadas con el proceso de traslado pensional, cuyo plazo es improrrogable para los afiliados que cumplen los requisitos.

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