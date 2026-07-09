MinAmbiente negó que reunión con el Comité de Santurbán fuera “clandestina” en Bucaramanga

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, respondió a las críticas que surgieron por la reunión que sostuvo este jueves en horas de la mañana en Bucaramanga con integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Según le dijo a Caracol Radio, Vélez negó que se tratara de un encuentro “clandestino” y aseguró que obedeció al cumplimiento de responsabilidades institucionales y judiciales.

“Es absolutamente público. Lo que pasa es que ellos son los accionantes y nosotros somos los accionados. Nosotros, como accionados, tenemos la responsabilidad jurídica de cumplir con ese diálogo que es institucional. Estábamos en el marco de cumplimiento de esa institución”, afirmó la ministra.

Vélez explicó que uno de los principales propósitos del encuentro fue atender las preocupaciones que manifestó el Comité sobre las condiciones de seguridad para la próxima mesa de concertación por la delimitación del páramo de Santurbán, programada para el 18 de julio.

Según la ministra, durante la reunión del pasado sábado 4 de julio, algunos integrantes del Comité expresaron inquietudes porque, presuntamente, hubo personas utilizando prendas alusivas a la Fuerza Pública.

En palabras de Vélez, generó una percepción de coerción e intimidación en un espacio que debe ser “exclusivamente civil”.

“Entonces la idea es asegurar que el espacio se mantenga como un espacio civil. De diálogo abierto, amplio, pues este ministerio tiene que garantizar los derechos de participación de los ciudadanos”, señaló.

Según Vélez, el encuentro se realizó solo con el Comité de Santurbán porque esa organización participa en dos procesos judiciales sobre la delimitación del páramo y la protección del bosque altoandino en los que el Ministerio debe responder.

La reunión generó cuestionamientos por parte de representantes de los mineros de Soto Norte, quienes calificaron el encuentro como “clandestino” y criticaron que no se convocara a los demás sectores que participan en el proceso de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán.

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