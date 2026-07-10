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10 jul 2026 Actualizado 09:58

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Mototaxista fue asesinado por sicarios en Turbaco

El motorizado registraba varios antecedentes y había estado en prisión

Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro

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Cartagena
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Un homicidio por arma de fuego se presentó en el municipio de Turbaco en el barrio Altos de Plan Parejo, sector El Valle.

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En el lugar se presentó el asesinato de Dilan Barrios Martínez, de 21 años de edad, natural de Cartagena, quien registra seis anotaciones judiciales desde el año 2023, por los delitos de, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

De acuerdo con las primeras indicaciones, la víctima había recobrado su libertad aproximadamente hace dos meses.

Los hechos se presentaron cuando el occiso estaba esperando al parecer a un pasajero, y fue abordado por dos hombres en moto que me dispararon en repetidas ocasiones.

Los actos urgentes estuvieron a cargo de la SIJIN.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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