Cinco municipios de Norte de Santander en emergencias por lluvias

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander instarán en las próximas horas un Puesto de Mando Unificado para examinar el impacto generado por las lluvias al sur de la región y que dejaron incomunicado a Norte de Santander con Arauca.

Las fuertes precipitaciones caídas en las últimas horas, han afectado a municipios como Cacota, Chitagá-, Pamplona, Labateca y Toledo.

El elevado crecimiento de los ríos en la zona, provocó desbordamientos, daños en infraestructurales viales y el colapso en un tramo de la vía La Soberanía afectado la comunicación vial.

La emergencia generó dificultades viales que hoy tienen paralizad ala economía de las dos regiones, especialmente el transporte de carga, la ganadería y el suministro agrícola para el interior del país.

Las más recientes lluvias han venido deteriorando varios tramos de esa importante artería vial, al punto que lo más grave ocurrió en las últimas horas sobre el sector de La Cabuya donde se registró la pérdida de banca lo que provocó la incomunicación y el colapso de la infraestructura vial.