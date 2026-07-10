Analistas fronterizos esperan que Abelardo de la Espriella mantenga el dinamismo binacional

Frontera

En zona de frontera entre Colombia y Venezuela también se ha generado mucha expectativa la llegada del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

William Gómez, analista de temas fronterizos, explicó en Caracol Radio, cómo espera que se lleve a cabo la dinámica fronteriza, una vez se presente el cambio del Gobierno Nacional en Colombia.

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“Estábamos ansiosos de escuchar esas palabras aquí en territorio fronterizo por parte del ahora recién electo presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó Gómez haciendo referencia al empalme regional que adelantó de la Espriella en Cúcuta, argumentando las inquietudes que le asistían por la postura del entonces candidato frente al gobierno encargado de Venezuela.

“Sabemos lo importante que ha sido después de esta reapertura de frontera desde el mes de septiembre del año 2022, donde escalonadamente se ha venido recuperando primero que nada el intercambio comercial entre ambos países”, expresó Gómez, quien resaltó que, a cierre del 2025, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela superó los 1.174 millones de dólares, con una balanza favorable para Colombia en más del 90%.

“Norte de Santander es una vitrina, es un centro de abastecimiento para el venezolano que durante los últimos años, incluso en momentos de crisis en Venezuela, ha encontrado en el comercio de Cúcuta un importante proveedor”.

Este analista de temas fronterizos expresó que es importante que, a pesar de las posibles diferencias que se tengan entre los gobiernos de Bogotá y Caracas, se conserven los canales de comunicación entre ambos países.

“Lo importante es que se mantenga la institucionalidad como Estado y como gobierno, esa comunicación entre instituciones y ministerios”.

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Finalmente argumentó que lo anterior, permitirá continuar recuperando el dinamismo en zona de frontera.

“Esperemos que, indistintamente de si sea un canal directo o indirecto con el gobierno venezolano, se mantenga esa institucionalidad, porque una ruptura de la comunicación perjudicaría todo lo que hemos venido ganando en lo comercial y en la movilidad humana entre Colombia y Venezuela.”