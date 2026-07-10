Incendios en el sur de España dejan al menos 12 personas muertas

El servicio de emergencias de Andalucía informó que la cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos (municipio de la provincia española de Almería), en el sureste del país, se elevó a doce tras confirmarse el hallazgo de otras seis personas sin vida, en lo que supone “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos.

“No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”, ha expresado tras conocerse el nuevo balance.

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Máxima prudencia

Ante las complicaciones en las vías de evacuación (que obligaron horas antes a desviar a numerosos damnificados por carreteras secundarias), Sanz pidió a la población tener máxima prudencia.

“Todos los efectivos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Plan Infoca), de los servicios sanitarios, de las fuerza y cuerpos de seguridad, de bomberos, los ayuntamientos y demás administraciones están luchando con toda su fuerza, con todos los medios y todos los recursos disponibles para atacar a este incendio e intentar aminorar sus graves consecuencias”, ha dicho.

“Lamentablemente no se ha podido salvar la vida de estas doce personas y aprovecho para pedir a los vecinos que sigan siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. Que eviten las zonas afectadas y que no asuman ningún riesgo, que no tomen decisiones sin consultar, que no tomen decisiones de escoger caminos que no están coordinados por los servicios de emergencia”, ha abundado Sanz.

En este sentido, el consejero ha sostenido que “la prioridad absoluta ahora es salvar vidas y en eso se afanan todos los servicios operativos en estos momentos en dicho incendio”.

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Heridos y afectaciones

Además de los fallecidos, el operativo reporta que una mujer permanece ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con quemaduras, al igual que otra persona afectada por intoxicación de humo. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

Efectivos de los Bomberos trabajan en la extinción de incendios. EFE/Román Ríos / Roman Rios Ampliar Efectivos de los Bomberos trabajan en la extinción de incendios. EFE/Román Ríos / Roman Rios Cerrar

Para hacer frente al agresivo avance de las llamas, que forzó la activación de la situación operativa 2, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se despliega con 150 efectivos. Estos militares se suman al amplio dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando.

Continúan evacuados los vecinos de las barriadas de:

Almocáizar.

Fuente del Albarico.

Los Pinos.

La Serena.

El Pinar de Bédar.

El complejo turístico “Miraflores”.

En el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos se encuentran albergadas 54 personas, que están siendo atendidas por los efectivos de emergencias y los voluntarios de Cruz Roja.

Paralelamente, el municipio de Lubrín (Almería) da refugio a cerca de un centenar de desalojados en su teatro y polígono industrial.

El servicio 112 ha gestionado más de 150 llamadas de alerta que sitúan el origen de las llamas en el kilómetro 511 de esta vía nacional, donde la caída de un cable eléctrico propagó el fuego con inusitada rapidez hacia la zona forestal.

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