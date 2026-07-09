En el sur del Cauca hombres armados hurtaron un vehículo oficial de la UNP

Foto de referencia de vehículo de la UNP. Crédito: Colprensa.

Mercaderes - Cauca

De nuevo hurtaron un vehículo de la UNP en Cauca. Hombres armados interceptaron el automotor adscrito a esta entidad en la vía Panamericana y además de llevárselo despojaron a los ocupantes de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 104 de la carretera internacional entre los sectores de Remolinos y Mojarras, jurisdicción del municipio de Mercaderes.

La situación mantiene las alarmas encendidas porque en el transcurso de una semana por lo menos tres vehículos de la Unidad Nacional de Protección resultaron hurtados por actores armados que operan en la región caucana.

Al caso de Mercaderes se suma el de Santander de Quilichao, donde cuatro hombres armados interceptaron a escoltas que se movilizaban en una camioneta oficial y que cumplían labores en Buenaventura.

Los funcionarios fueron despojados del vehículo, dos pistolas, dos chalecos balísticos y tres teléfonos celulares.

La problemática no termina ahí. Las autoridades ya investigan otro caso que habría ocurrido en medio de un retén ilegal en el Puente Valencia, en la vía que comunica a Inzá, Cauca, con La Plata, Huila.

La UNP no se ha pronunciado. El hurto de los vehículos oficiales va en aumento en zonas del Cauca con fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc.