Compradores denuncian graves incumplimientos de Constructora CII; son varios proyectos comprometidos

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Caracol Radio conoció numerosas denuncias que comprometen a la constructora Centro Internacional de Inversiones, la cual, según manifiestan los compradores, cuentan con un amplio historial de incumplimientos e irregularidades.

Mientras los residentes de Milano II denuncian vivir en un edificio incompleto y con deficiencias, otros, después de años, siguen esperando a que al menos inicie la construcción de lo que esperaban, sería su nuevo hogar.

Daniel Nemocón Caicedo, comprador y vocero de los propietarios de Milano II, aseguró a 6AM W que algunos de los pendientes son la entrega de zonas comunes, contadores y lo más relevante, la escrituración.

“La venta inició en el 2020 y finalmente yo pude hacer posesión hasta el 2025. Sin embargo, la fecha de entrega pactada era para el primer semestre del año 2022″, dijo, agregando que tuvo que acudir a protocolos legales.

El caso de Claudia Betancourt, otra de las afectadas, es aún más complejo: “Yo invertí en un proyecto llamado Colibrí [...] firmé una promesa de compraventa para adquirir un apartamento sobre planos pero esto nunca se llevó a cabo”.

Según el contrato firmado por Claudia, su apartamento debía ser entregado el 24 de abril de 2024: “con el tiempo descubrí que los predios donde supuestamente se iba a desarrollar el proyecto, no eran propiedad de la constructora”.

Tras darse cuenta que, como ella mismo aseguró, su apartamento “nunca existió”, la constructora Centro Internacional de Inversiones le ofreció trasladar su inversión a otro edificio llamado La Quinta, el cual recientemente fue intervenido por la Secretaría de Hábitat.

Juan Carlos Boada es otro comprador, al igual que sus padres, quienes también invirtieron parte de sus ahorros en el proyecto Colibrí.

“Yo invertí una suma de $300 millones en 2023, ellos quedaron de entregarme el apartamento en noviembre de 2025 y pues así nos han llevado en 3 proyectos diferentes por mayor valor”, explicó.

Añadió que Marco Leonidas Zuleta, representante legal de la constructora, hace dos días le envió un documento donde habla de un contrato de transacción en el que “se limita a decir que nos devuelve en 120 días el mismo dinero después de 3 años”.

¿Qué responde la contructora?

Marco Leonidas Zuleta, representante legal de la constructora, dijo a Caracol Radio que las circunstancias socioeconómicas para el sector de la construcción no han sido favorables.

“No somos la única constructora en el país que se quejó y que está en complicaciones, pero finalmente estamos llamando a los clientes y les estamos diciendo que precisamente este es el momento en el que la economía está del lado del constructor porque se prevé que ya van a haber subsidios”, dijo.

Al ser interrogado sobre el uso o paradero del dinero invertido por los denunciantes, los cuales, al menos entre los casos a los que tuvo acceso este medio, acumulan más de 900 millones de pesos, dijo: “normalmente, los dineros se invierten en los mismos proyectos, en en estudio, en desarrollo”.

Respecto a Tulipanes, otro de los proyectos comprometidos, aseguró que en 2 meses iniciará oficialmente su proceso de construcción.

Pronunciamiento de la Secretaría del Hábitat

Respondiendo a derechos de petición enviados por los compradores, la Secretaría Distrital del Hábitat aseguró a través de un documento que la constructora no tiene registrada la radicación de documentos solicitados para comercializar proyectos, al menos en el caso de Colibrí.

La entidad otorgó a la empresa 10 días hábiles para responder a una serie de requerimientos específicos solicitados y advirtió que, de no ser atendidos, podrán iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.

Respecto a Milano II, manifestaron que la compañía también pudo haber recibido dinero de compradores antes de cumplir los requisitos legales, por lo que tienen abierta una investigación para corroborar lo sucedido.

Escuche la entrevista completa y las denuncias aquí: