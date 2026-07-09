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09 jul 2026 Actualizado 10:23

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Tema del día

¿Qué opina de la posibilidad de flexibilizar las normas para el porte de armas en Colombia?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images / nortonrsx

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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