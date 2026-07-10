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10 jul 2026 Actualizado 13:53

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Tema del día

¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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