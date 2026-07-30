Nueva alerta sobre Asmet Salud: advierte hallazgos que ponen en riesgo la atención de usuarios

La crisis de Asmet Salud EPS sumó un nuevo capítulo. El Sindicato de Trabajadores de la entidad (SINDISALUD) lanzó una alerta tras asegurar que ha conocido “diversos reportes, alertas e informaciones del sector que advierten sobre la presunta suspensión, restricción o riesgo de cierre de servicios de salud para los afiliados de la entidad en diferentes regiones”, una situación que, según advirtió, mantiene en incertidumbre la atención de millones de usuarios.

En su pronunciamiento, el sindicato afirmó que estos hechos “representan una seria amenaza para la continuidad en la prestación de un servicio público esencial y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.

Agregó que miles de afiliados enfrentan incertidumbre frente al acceso a consultas, procedimientos, tratamientos y demás servicios médicos, mientras hospitales, clínicas e IPS atraviesan dificultades que comprometen su sostenibilidad financiera.

Piden resultados concretos de la intervención

SINDISALUD también aseguró que “no es digno que en Colombia los usuarios tengan que acudir a medidas extremas de protesta para reclamar la atención” y señaló que las imágenes conocidas públicamente de pacientes encadenándose para exigir la prestación de los servicios “reflejan una realidad que no puede normalizarse en un Estado Social de Derecho”.

Aunque el sindicato manifestó que cree en la viabilidad de Asmet Salud EPS y destacó el compromiso de los trabajadores y de la red hospitalaria, advirtió que “sin una red prestadora fortalecida y sin decisiones oportunas, ningún proceso de recuperación será posible”.

Por esa razón, hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y al agente especial interventor para que adopten medidas inmediatas que permitan garantizar la continuidad del servicio y estabilizar la operación de la entidad.

Las respuestas que exige el sindicato

SINDISALUD pidió que las autoridades informen cuáles son las acciones para normalizar los servicios que presentan restricciones o suspensiones, cómo avanzan las gestiones y acuerdos con hospitales, clínicas e IPS, qué medidas financieras y operativas se han implementado para fortalecer la red prestadora, cuál es el plan de recuperación y sostenibilidad de Asmet Salud a mediano y largo plazo y cuáles han sido los principales avances obtenidos desde el inicio de la intervención administrativa.

Además del llamado a las autoridades, SINDISALUD invitó a hospitales, clínicas, IPS, trabajadores de la salud, asociaciones de usuarios, organizaciones sindicales y autoridades territoriales a construir un frente de unidad para defender la estabilidad de Asmet Salud EPS, proteger su red prestadora y garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.

l sindicato aseguró que seguirá haciendo seguimiento al proceso de intervención y adelantando las acciones institucionales y jurídicas que considere necesarias para contribuir a la recuperación de la EPS. Sin embargo, insistió en que la situación requiere respuestas urgentes y reiteró que “los usuarios no pueden seguir esperando, la red prestadora requiere certidumbre para operar, los trabajadores merecen estabilidad y Asmet Salud EPS necesita determinaciones firmes que recuperen la confianza y garanticen su sostenibilidad”.