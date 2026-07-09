En 30 meses han capturado a 536 personas por extorsión en Medellín

Este año se han capturado 79 personas por el delito de extorsión en Medellín, de las cuales 49 se dieron por orden judicial y 30 en flagrancia. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

El delito de extorsión ha incrementado el número de denuncias en los últimos años en Medellín, según lo revela la información del Sistema para la Seguridad y la Convivencia de la capital paisa.

Cifras de denuncias

En los más recientes 5 años, la vigencia de 2024 es la que registra la cifra más elevada de casos denunciados por el delito de extorsión, con un total de 960 hechos reportados a las autoridades.

Le sigue la vigencia de 2023, cuando fueron denunciadas 942 extorsiones ante las autoridades por las víctimas de este delito.

El año 2025 presentó una reducción en el número de casos reportados, con un total de 885.

¿Cómo va el 2026?

Este año las autoridades proyectan que se cierre con un total de 825 extorsiones denunciadas, de acuerdo al balance que se tiene del primer semestre del año.

Con corte al mes de junio, las autoridades habían recibido un total de 400 denuncias por extorsión, con un incremento de 21 casos comparado con el primer semestre del año 2025, cuando se tenía un registro de 379. Esto representa un incremento del 6 por ciento.

Capturas por extorsión

Durante el periodo del actual gobierno distrital, las autoridades han logrado la captura de 536 personas, de las cuales 320 se han logrado por orden judicial y 216 en flagrancia.

Desde la Secretaría de Seguridad y el Sistema para la Seguridad y la Convivencia, se tiene un registro del 90 por ciento de efectividad en la judicialización de capturados en flagrancia, con fiscales destacados.

En lo que va del presente año se ha logrado la captura de 79 personas, de las cuales 49 se dieron por orden judicial y 30 en flagrancia.

En el año 2025 se lograron 236 capturas por este delito.

Campañas preventivas y resultados

De acuerdo al balance que entregan las autoridades, se han adelantado campañas especiales en zonas como el centro y el noroccidente de Medellín, donde se tienen resultados positivos en la lucha contra la extorsión.

En el bulevar de las 68 en Castilla, al noroccidente de Medellín, se tiene un trabajo articulado con 213 establecimientos que mantienen estrategias contra este delito.

En la ciudad se han implementado 164 campañas preventivas en la actual administración distrital y se han impartido 57 conferencias denominadas “Yo no pago, yo denuncio”.

Plan piloto contra la extorsión

En el sector de La Veracruz, en el centro de la ciudad, se implementó un plan piloto denominado “Zonas Libres de Extorsión” con una reducción significativa de este delito, debido a que se tenía un registro de 70 hechos el año anterior y en 2026 se tiene un total de 56 casos, con una reducción cercana al 20 por ciento.

Las autoridades recordaron que este tipo de delitos se pueden denunciar en la línea 165 o la 147 del GAULA.

GAULA y FUCOT

En la lucha contra la extorsión existen grupos especializados de la Fuerza Pública de Colombia como el GAULA y el FUCOT.

El GAULA es el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, que desde el Ejército y la Policía combate de forma exclusiva y especializada los delitos que atentan contra la libertad personal, principalmente el secuestro y la extorsión.

Por su parte, el FUCOT es la Fuerza de Control Territorial y Apoyo Operativo, un escuadrón especial de la Policía Nacional que busca garantizar la seguridad ciudadana y trabaja en esta parte del país en la lucha contra los delitos como la extorsión.